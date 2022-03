Banconote false, con 2mila euro ne compravi 35mila: chiusi 17 canali Telegram

FALCONARA - Viaggiava su Telegram la compravendita di banconote contraffatte nel mirino delle Fiamme Gialle: coperti dall’anonimato, i circa 430mila iscritti ai 17 canali Telegram acquistavano i soldi falsi pagando con criptomonete. Si partiva da un pacchetto di mille euro di banconote fake al costo di 100 euro, fino ad arrivare a lotti di 35mila euro al prezzo di 2mila. Ma non c’erano solo euro: nel listino si proponevano anche dollari e sterline. Nelle varie inserzioni individuate, veniva garantita la qualità delle banconote proposte che, come pubblicizzato, erano prodotte «in carta di puro cotone, con filigrana, ologrammi metallici e striscia di sicurezza, così da aggirare potenzialmente i vari test rilevatori di banconote false, come quelli a luce ultravioletta o le apposite penne anticontraffazione».

Così, dopo accurate indagini, i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Falconara, nelle scorse settimane hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Ancona, con il quale è stato disposto l’oscuramento di 17 canali Telegram. Il reato è quello di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, che prevede la pena della reclusione da tre a dodici anni e la multa da 516 a 3.098 euro.