La banda del bancomat colpisce ancora, saltato un altro sportello alla Baraccola

ANCONA - C’è un altro sportello fatto saltare nella notte alla Baraccola. Attorno alle 3.30 i banditi hanno fatto esplodere l’Atm di Crèdit Agricole, in via Umani, vicino alla concessionaria Ferrari. Una potente deflagrazione che ha mandato in frantumi anche le vetrate. È stata la vigilanza privata ad accorgersi per la presenza dei vetri rotti. All’interno il macchinario che eroga le banconote era distrutto. La filiale sta verificando quanto è stato rubato. È il secondo colpo dopo quello ai danni di Banca Etica, avvenuto in via Primo Maggio lunedì notte, con la stessa tecnica. Questo fa ipotizzare che la mano sia la stessa. Anche in questo caso sarebbe stato usato gas acetilene. Sul posto i carabinieri che stanno conducendo le indagini.