L’esplosivo brucia parte del bottino, banditi in fuga con 40mila euro: erano in tre

ANCONA - Erano almeno in tre e sono fuggiti con 40mila euro. Non hanno preso tutto il bottino contenuto all’interno dello sportello bancomat i banditi che questa notte hanno fatto esplodere l’Atm, alla Baraccola, della banca Crèdit Agricole. Parte delle banconote sono andate a fuoco, circa 2mila euro, e altri 3mila euro invece sono volati all’interno e quindi non c’era tempo per raccoglierle. La banda ha sfondato anche una finestra, forse nel tentativo di provare ad entrare negli uffici e puntare alla cassaforte interna per rubare più soldi. Ma poi hanno desistito.

Per neutralizzare le telecamere hanno spruzzato della vernice. I carabinieri della stazione di Brecce Bianche e quelli del Norm stanno visionando i sistemi di video sorveglianza della zona. Avrebbero ripreso almeno tre persone arrivate nel piazzale a piedi. L'auto sarebbe stata lasciata nelle vicinanze. La filiale colpita, che ha subito molto danni, si trova tra via Umani e via Fioretti, vicino alla Confartigianato. Un tratto isolato a quell’ora di notte. Dopo la deflagrazione è scoppiato l'allarme. Le indagini sono in corso.