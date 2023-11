Investito davanti alla scuola, ferito un bambino: codice rosso

MOIE - Investito davanti alla scuola "Carlo Urbani", paura per un bambino di 10 anni questa mattina. Lo studente è stato investoto da un'auto, il cui conducente ha riferito di essere stato accecato dal sole. Dinamica comunque in fase di accertamento. Sul posto è atterrata l'eliambulanza, il piccolo è stato portato al Salesi in codice rosso. Non rischia la vita.