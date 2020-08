Inciampa e scivola per metri sulla scogliera: bambino di 7 anni soccorso al Passetto

Scivola sulla scogliera e fa un volo di quasi 5 metri. Paura ieri pomeriggio al Passetto, dopo la Seggiola del Papa: all’ospedale Salesi è finito un bambino di 7 anni che si è infortunato sotto gli occhi del padre.

Il primo ad intervenire è stato un volontario della Blu Pubblica Assistenza fuori servizio, che si trovava in zona e ha subito invitato il papà a prendersi cura e tranquillizzare il figlio, scoppiato in un pianto dirotto, mentre si è allontanato per raggiungere l’infermeria e recuperare il kit medico per prestare i primi soccorsi. Nel frattempo ha contattato il 118.

Il bimbo, che presentava traumi ed escoriazioni su tutto il corpo a causa della caduta, è stato immobilizzato in attesa dell’arrivo dei sanitari: è stato caricato sulla barella e condotto in ascensore fino alla pineta del Passetto, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza che l’ha accompagnato al Salesi. Le sue condizioni non sono preoccupanti.