Bimbo chiede aiuto, paura in piscina al Passetto. Un bagnante lo salva: «Rischiava di annegare, dov'erano i bagnini?»

ANCONA - Bambino in difficoltà alla piscina del Passetto, ad aiutarlo ci ha pensato un 35enne che si è tuffato in acqua. Lui, Pierre Campagnoli, stava prendendo il sole a bordo vasca insieme a una ragazza. E’ stata quest’ultima, Silvia Stella, a raccontare quanto accaduto. «Erano le 13.15 quando Pierre ha salvato il bambino dall’annegamento. Era un bimbo sui 7/8 anni che si trovava in piscina con la famiglia- racconta Silvia- I bagnini non erano a bordo vasca. Io ero a prendere il sole insieme a Pierre quando questo bambino ha iniziato a sbracciare a gridare aiuto. All'inizio pensavamo fosse uno scherzo, una di quelle cose che fanno i bambini di quell'età. Invece poi ci siamo subito resi conto che stava bevendo e stava andando a fondo- racconta la ragazza- Pierre si è subito buttato per salvarlo. Dopo di lui, che l'aveva già portato in salvo, si è buttato anche un altro signore di mezz'età per aiutarlo. I bagnini sono arrivati dopo. Il bambino ora sta bene, i genitori erano dall'altra parte della piscina e si sono accorti solo dopo di quello che era successo».

«No, non stava annegando»

Soccorso confermato, ma scenario meno drammatico quello raccontato da Igor Pace, gestore della piscina. «Il bambino era in difficoltà ma era molto vicino al bordo della vasca, chi si è tuffato lo ha aiutato ad attaccarsi al bordo stesso. Eè durato tutto pochissimo, noi ringraziamo sentitamente, è stato un gesto encomiabile per la prontezza, ma il piccolo non stava annegando e la situazione non era grave come quella descritta. In quanto ai bagnini- spiega Pace- sono sempre professionali e addestrati, in quel momento si stavano scambiando le consegne tra il turno mattutino e quello pomeridiano».