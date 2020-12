Bambino morto nel sonno, giovedì pomeriggio i funerali di Davide

MONTE SAN VITO - Verranno celebrati oggi pomeriggio, alle 14.30, i funerali di Davide, il bambino di appena 2 anni morto nel sonno mentre si trovava nel suo lettino. Il dramma, che ha sconvolto l'intera comunità di Monte San Vito, è avvenuto nella mattina dell'8 dicembre, mentre il piccolo era in compagnia di sua mamma e dei suoi fratelli.

A togliere ogni dubbio sulle cause del decesso è stata l'autopsia, che ha evidenziato come Davide sia morto per un'insufficienza cardio respiratoria. Il rito funebre verrà celebrato nella chiesa di San Pietro Apostolo.