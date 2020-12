Choc in città, bambino di appena 2 anni morto il giorno dell'Immacolata

Tragedia questa mattina in un appartamento del centro storico di Monte San Vito. Un bambino di appena 2 anni, che viveva con la mamma e la sorellina, ha purtroppo perso la vita. A fare la drammatica scoperta sarebbe stata proprio la mamma che lo avrebbe trovato esanime nel proprio lettino. Sul posto gli operatori del 118 ma per il piccolo ormai non c'era più niente da fare.

Non sono ancora chiare le cause del decesso, che verranno chiarite solamente grazie all'esame autoptico. Intervenuti i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini di rito. Il cordoglio per la famiglia è arrivato anche dal sindaco Thomas Cillo che sul proprio profilo Facebook ha comunicato il rinvio delle letture natalizie, stringendosi intorno alla famiglia del bimbo.