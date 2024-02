Muore a 5 anni in un tragico incidente: fissati i funerali del piccolo Massimo Basile

CASTELFIDARDO - Verrà celebrato domani (venerdì 16 febbraio) il funerale di Massimo Basile, il bambino di 5 anni morto mentre si trovava in auto con sua mamma ed il fratello più grande. Massimo stava tornando nella sua casa di Loreto dopo aver partecipato ad una festa di Carnevale quando la Toyota condotta da sua madre è finita fuori strada. La tragedia è avvenuta martedì sera in via Jesina, a Cerretano di Castelfidardo.

Il funerale di Massimo Basile è fissato per le ore 11 presso la chiesa parrocchiale Sant'Antonio da Padova a Castelfidardo.