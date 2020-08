Sfugge al controllo della mamma, investito un bambino di 4 anni

Sfugge al controllo della mamma, sbuca fuori tra due macchine in sosta e viene colpito da una terza vettura. Paura per un bambino di quattro anni ieri sera lungo corso Carlo Alberto, nei pressi della chiesa dei Salesiani.

Sul posto sono intervenuti la Croce Gialla di Ancona, l’automedica del 118, una pattuglia dei carabinieri e un’altra della polizia municipale. In pochi minuti si è formato un corposo capannello di persone. Il conducente dell’auto si è subito fermato per prestare i soccorsi, ma fortunatamente il piccolo se l’è cavata con qualche escoriazione. E’ stato portato al Salesi in codice verde.