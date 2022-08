Travolto mentre era in bici, serve l’eliambulanza: paura per un bambino di 4 anni

ANCONA- E’ stato trasportato all’ospedale Salesi, in condizioni delicate, un bambino di 4 anni travolto da un’automobile mentre era in bicicletta lungo la provinciale 361 nei pressi di San Severino Marche intorno alle 11.30 di oggi, 27 agosto. La madre, che seguiva a piedi il piccolo, ha subito dato l’allarme permettendo agli operatori del 118 di essere sul posto in breve tempo.

Vista la situazione è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato la piccola vittima al Salesi.