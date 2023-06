Choc in casa, bambino ingoia una biglia: corsa al Salesi

ANCONA - Un bambino di 3 anni è stato trasportato all'ospedale Salesi dopo aver ingogliato una biglia nel suo appartamento in pieno centro. A dare l'allarme, nella giornata di oggi, sono stati i genitori che hanno subito allertato i soccorritori. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno trasportato il bimbo al nosocomio Salesi di Ancona con un codice di media gravità. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.