Si attiva il sistema di sicurezza, bimbo di un anno e mezzo resta chiuso in auto

MARCELLI - Si attiva il sistema di sicurezza mentre la chiave dell'auto è all'interno del veicolo, un bambino di un anno e mezzo resta chiuso in auto. E' accaduto in piazzale Pesaro, mentre i genitori stavano mettendo a posto la spesa. Pochi minuti, ma di ansia per la coppia di turisti: è stato necessario l'intervento della polizia locale, con gli agenti che hanno rotto il vetro e aperto la Seat Ibiza. Nessuna consegenza per il piccolo, se non il tanto spavento.