Bambino ferito da un gioco al parco, i genitori fanno causa al Comune

ANCONA - Giocava al parco, con la mamma che lo teneva per mano, quando è scivolato da un gioco che gli ha tagliato mezza fronte. In una trave di legno che componeva il gioco infatti c’erano delle viti taglianti e sporgenti. I genitori del bambino, 5 anni, fanno causa al Comune per chiedere i danni. È fallita infatti una negoziazione assistita tra avvocati con l’ente e a cui il Comune prima ha convenuto di aderire, pubblicando anche nei giorni scorsi una delibera di giunta sull’albo pretorio per dare incarico della mediazione ad un proprio legale ma poi non si è presentato all’appuntamento concordato che era stato fissato per il 4 dicembre scorso. L’incidente era avvenuto il 12 settembre dello scorso anno, al parco degli Ulivi di Collemarino, attorno alle 19.

Per quella caduta il bambino ha riportato uno squarcio importante e più di 20 giorni di prognosi. Avrà una cicatrice a vita e solo un intervento di chirurgia plastica, molto costoso, può eliminare lo sfregio. I genitori, assistito dall’avvocato Alessandro Atanasio, hanno dovuto avviare una causa legale contro il Comune. La stima dei danni per il volto deturpato e le sofferenze del bimbo sono stati stimati sui 100mila euro. Dopo l’incidente la polizia locale era stata al parco per transennare il gioco pericoloso ed evitare che altri bambini si facessero male. La famiglia ne aveva chiesto anche la rimozione.