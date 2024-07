Morto in mare a 12 anni, la Procura apre un fascicolo per omicidio colposo. Forse spinto

ANCONA - C'è un fascicolo aperto per omicidio colposo sulla morte del bambino di 12 anni annegato sabato in mare, a Falconara. È stato aperto dal pubblico ministero Ruggiero Dicuonzo che al momento non ha iscritto indagati. Il pm non ha disposto l'autopsia sulla salma del bambino, Abdou Diokhane, nato in Italia ma di origine senegalese, perché ha ritenuto esaustiva l'ispezione esterna svolta dal medico legale e che ha evidenziato che non ci sono traumi sul corpo del minorenne e nemmeno ferite di tipo accidentale. Il bambino non ha quindi urtato scogli o muretti prima di morire annegato in acqua.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri che dovranno sentire i due minorenni che si trovavano al mare con il 12enne quando si è consumata la tragedia. Il gruppetto di bambini stava giocando tra l’acqua e la piattaforma Bedetti quando il 12enne è stato visto annaspare e finire sott’acqua senza più riemergere. Proprio gli amici hanno dato l'allarme chiedendo aiuto. Non si ravvisano responsabilità terze relative alla sicurezza del molo che non è stato sequestrato. Le indagini proseguono sentendo tutti i testimoni della vicenda. In spiaggia ieri si mormorava su una possibile spinta che il bambino potrebbe aver ricevuto mentre era sul molo ma questo sarà motivo di accertamento da parte dei carabinieri. Intanto c'è il nullaosta per la salma per riportarla in Senegal dove avverrà il funerale. Domani sarà allestita la camera ardente all'interno dell'impresa funebre Pieroni, in via Marconi. Ci sarà un rito musulmano a porte chiuse. La famiglia si era trasferita da poco a Castelferretti.