A 10 anni lotta contro una disabilità parzialmente sconosciuta: raccolta fondi per Giada

SENIGALLIA - Si chiama Giada, ha 10 anni e una disabilità che la medicina non ha ancora individuato interamente, ma che può essere definita come un ritardo nello svilupo accompagnato da episodi di epilessia. La Caritas ha attivato una raccolta fondi (www.ridiamodignita.com) per aiutare la famiglia nella prosecuzione delle terapie, che consistono in laboratori frequentati da coetanei con i suoi stessi problemi.

Giada ha iniziato a camminare grazie a terapie neuromotorie fin da piccola. Ora l'obiettivo è quello di fermare una potenziale regressione della ragazza. La richiesta della Caritas è di poter raggiungere la cifra di 460 euro per finanziare 4 mesi di laboratorio.