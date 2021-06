Investiti mentre sono in bicicletta, paura per due bambini: corsa in ospedale

Pedalavano sulla bici, sono stati centrati in pieno da un veicolo. E' successo a Moie, lungo via Carducci. I bambini sono stati portati in ospedale. Secondo quando è stato possibile ricostruire al momento, i due stavano per attraversare la strada quando è arrivata la vettura.

Sul posto è arrivata anche l'elicottero del 118, i medici hanno prestato il primissimo soccorso, poi i piccoli sono stati accompagnati al Salesi in ambulanza. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche i carabinieri, che dovranno ricostruire le cause e l'esatta dinamica.