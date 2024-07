Bimba rischia di annegare dopo essersi tuffata in mare. Il padre entra in acqua per salvarla: è gravissima

FALCONARA - Si tuffa in acqua e rischia di annegare. Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi sulla spiaggia libera di Falconara, non distante dalla stazione ferroviaria. La piccola, 9 anni, si sarebbe gettata in mare non riuscendo più a riemergere.

Il primo ad intervenire è stato suo padre. Ad aiutarlo anche alcuni bagnanti che sono entrati in acqua ed hanno recuperato il corpo della bimba. Lei, incosciente, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e dai medici dell'elisoccorso. Sono stati proprio loro a caricarla su Icaro per il successivo trasporto in ospedale. Sarebbe in gravissime condizioni. Neanche due settimane fa, sempre a Falconara, aveva perso la vita il 12enne Abdou, morto dopo essersi tuffato dal pontile dell'ex Piattaforma Bedetti.