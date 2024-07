Rischia di annegare mentre fa il bagno con la famiglia, la bimba lotta ancora tra la vita e la morte

ANCONA - Versa ancora in gravissime condizioni la bimba di soli 9 anni, annegata ieri mentre stava facendo un bagno in un tratto di spiaggia libera nei pressi della stazione ferroviaria di Falconara. A salvarla, entrando in acqua insieme ad alcuni bagnanti, è stato suo padre.

La bambina, residente in Belgio, stava giocando ad una ventina di metri dalla riva insieme alle due sorelline. Dopo aver perso i sensi, probabilmente a causa di un malore, è stata trasportata a riva dal padre e poi in ospedale a bordo dell'eliambulanza. Ora è ricoverata presso il Reparto di Anestesia e Rianimazione Pediatrica. Attualmente le sue condizioni sono critiche ma stazionarie. «Nel corso della notte - si legge in una nota dell'ospedale - non si sono evidenziate situazioni peggiorative ma, non potendo escludere una progressione evolutiva dei meccanismi fisiopatologici legati all’inalazione massiva di acqua di mare la prognosi permane riservata».