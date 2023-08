Vacanza tragica in Albania, bambina muore a soli 19 mesi

CENTOBUCHI (Ascoli) - Va a trovare i nonni in Albania, si sente male e muore nel giro di pochi giorni a soli 19 mesi. La piccola Soleil, come riporta il Corriere Adriatico, non ce l'ha fatta: ha avuto un peggioramento delle condizioni nel corso degli ultimi giorni fino al decesso, avvenuto oggi. La piccola è morta nell' ospedale albanese dove era in cura. Da identificare e accertare le cause della tragiedia, che saranno approfondite e spiegate dagli accertamenti medici.