Perde i sensi mentre passeggia in piazza Roma, paura per una bambina di 11 anni

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona che l'ha trasportata all'ospedale Salesi. Ecco come sta

Paura questa mattina, poco dopo mezzogiorno, nei pressi di piazza Roma dove una bambina di 11 anni è improvvisamente caduta a terra dopo aver perso i sensi. Un malore probabilmente riconducibile alle alte temperature, che da alcuni giorni stanno interessando tutta la provincia dorica.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno trasportata all'ospedale Salesi con un codice di media gravità. Per fortuna non è in pericolo di vita.