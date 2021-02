Ragazzina attraversa sulle strisce, uno studente la travolge: choc in via Flaminia

ANCONA - Una ragazzina di 12 anni è stata travolta questa mattina, poco dopo le 7, lungo via Flaminia, all'altezza della stazione. A centrarla una Fiat Punto condotta da due studenti. Una dinamica che sarà chiarita dagli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto insieme agli operatori della Croce Gialla di Ancona. La 12enne è stata poi trasportata al Salesi con un codice di media gravità. Per fortuna non è in pericolo di vita.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO