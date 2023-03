Bambina di 12 anni travolta davanti al palazzo dell'Enel

ANCONA - Una bambina di 12 anni è stata investita nel primo pomeriggio di oggi in via Giordano Bruno, davanti al palazzo dell'Enel. A travolgerla un'auto che non l'avrebbe vista. La 12enne è stata sbalzata sull'asfalto ed è stata soccorsa dagli operatori del 118, intervenuti sul posto insieme a tre pattuglie della polizia municipale. La bambina è stata caricata nell'ambulanza della Croce Gialla di Ancona e trasportata all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna non è in pericolo di vita.

