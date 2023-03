Bambina di 11 anni investita mentre va a scuola: attraversava sulle strisce

ANCONA - Stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali, quando un’auto l’ha investita. Paura questa mattina per una bambina di 11 anni che stava andando a scuola, accompagnata dalla nonna. Poco prima delle 8 una Toyota Yaris l’ha urtata in via Isonzo, poco prima dell'incrocio con via Rodi, facendola cadere a terra. Sul posto la polizia locale per i rilievi. La bambina è stata soccorsa da una ambulanza e portata in pronto soccorso al Salesi per accertamenti. Non sarebbe grave. La polizia locale si occuperà di sentire l’automobilista per definire le cause dell’investimento. Ieri un’altra bambina è stata investita in via Giordano Bruno, dopo essere scesa dal bus. Tornava da scuola.