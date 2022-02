Azzannata dal Rottweiler mentre gioca, corsa al Salesi: bambina operata

Morsa da un Rottweiler alle gambe, bimba operata al Salesi. E’ successo a Montemarciano, è stata la padrona del cane ad intervenire per fermare ciò che stava accadendo.

Sul posto 118 e ambulanza, la bambina è stata portata d’urgenza al Salesi. Da accertate i motivi che hanno spinto il cane all’attacco, avvenuto circa una settimana fa. La bimba, secondo le prime ricostruzioni, stava giocando a casa di un’amichetta. Il cane l’ha aggredita per motivi non ancora ricostruiti ai polpacci e alle cosce. Il servizio veterinario dell’Asur è al lavoro per analizzare il gradi di pericolosità dell’animale, che non avrebbe mai aggredito nessuno prima di questo caso.