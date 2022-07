Bambina cade in un pozzo profondo 7 metri: vigili del fuoco al lavoro per salvarla

CINGOLI - Una bambina è caduta in un pozzo profondo circa 7 metri in una zona di campagna. E' quanto successo poco prima delle 13. Per fortuna in fondo al pozzo c'era dell'acqua e la caduta non è stata fatale.

I soccorritori sono stati allertati da alcuni parenti della piccola che si sono subito precipitati nella zona. A salvarla un vigile del fuoco che è riuscito a calarsi nel pozzo e portarla fuori ancora viva. La piccola, di 7 anni, è stata poi consegnata agli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale con l'eliambulanza. Per fortuna non è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri.