Bambina di 4 anni precipita dal terzo piano: è in gravi condizioni al Salesi

MACERATA - Choc in un appartamento ieri pomeriggio. Una bambina di 4 anni è precipitata da un palazzo, in via Dante Alighieri, da un’altezza di una decina di metri ed è poi finita sul marciapiede. Le circostanze dell’accaduto sono ancora da verificare. Stando alle prime ricostruzioni la piccola si trovava in casa con il padre e la madre di origine indiana.

Immediatamente è scattato l’allarme. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e la bimba è stata portata in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona e poi ricoverata. Sarebbe in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale materno infantile Salesi di Ancona. La Squadra Mobile diretta dal commissario Matteo Luconi sta indagando sulla vicenda. A quando si apprende i sanitari hanno trovato in casa la mamma con delle ferite ai polsi. La donna è stata soccorsa e portata all’ospedale di Macerata. Al momento si stanno ascoltando le prime testimonianze e la polizia scientifica ha già svolto i primi rilievi sul balcone per capire se si sia trattato di una caduta accidentale o provocata da qualcuno.