I balconi più belli di Falconara, al via le premiazioni del concorso lanciato dal Comune

FALCONARA - Giardini e balconi da rivista quelli premiati nella mattina di oggi 29 luglio dal sindaco Stefania Signorini, che ha consegnato i buoni spesa riservati ai vincitori del concorso ‘Balconi fioriti a Falconara’ lanciato in primavera dal Comune. La gara, combattuta sui social a colpi di ‘mi piace’, ha premiato la fantasia e la cura dei concorrenti, che hanno contribuito a rendere più bella la città.

I buoni da 50 euro, da spendere al Brico di Falconara, sono stati consegnati a Irene Baldoni per la categoria ‘miglior giardino privato’ e a Gabriella Nicolini per il ‘miglior balcone’. Entrambe le concorrenti hanno incontrato il sindaco al Castello, nella Sala del Leone. La signora Irene era accompagnata dal marito Cosimo Lucio Pisconti e dalla piccola Angelica Anna e ha vinto con il suo giardino di via Spagnoli. La signora Nicolini vive invece in via Bixio, a poca distanza da piazza Mazzini. «Questa iniziativa è stata pensata affinché tutti i cittadini si sentano parte attiva nel rendere più bella la nostra città – dice il sindaco Signorini –. Ho in progetto di potenziare questo genere di iniziative, partite con il concorso dei balconi luminosi a Natale e di incentivare la partecipazione di tutti. Il bello non deve essere fine a se stesso, ma condiviso con la comunità. Proprio per questo spero che nella prossima edizione ci sia una maggiore partecipazione, anche dei condomini che rappresentano una piccola comunità».