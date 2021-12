Minaccia di buttarsi dal balcone: la badante lancia l'allarme

Voleva buttarsi giù dal balcone di casa. Protagonista di questa triste vicenda è una donna di 80 anni. L'anziana, che soffre di una malattia degenerativa, avrebbe minacciato di farla finita gettandosi nel vuoto dal suo appartamento in via Dalmazia, ad Ancona. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti "Roma" e "Flaminia" che hanno preso in mano la situazione e salvato la donna.

L'allarme è stato lanciato dalla badante che, in preda al panico, ha chiamato i soccorsi. L'80enne era agitatissima e non riusciva a riconoscere la donna che di solito l'accudisce. Per questo si era agitata ancor di più. Così piano piano gli agenti sono riusciti a conquistare la fiducia della donna e a calmarla. Poi, con un gesto repentino, l'hanno riportata dentro l'appartamento distante dal balcone e al sicuro. L'hanno poi convinta a raggiungere in ambulanza l'ospedale di Torrette per sottoporsi ad accertamenti. Nel frattempo la figlia dell'anziana, informata della vicenda, ha raggiunto l'appartamento per riabbriacciare la mamma. Ha quindi ringraziato gli agenti per la prontezza dimostrata.