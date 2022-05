Appalti e corruzione in Comune: il geometra infedele Simone Bonci finisce in carcere

ANCONA - Eseguito ieri mattina l'ordine di carcerazione emesso dalla procura di Ancona a carico di Simone Bonci, il geometra infedele del Comune di Ancona condannato a due anni e sei mesi di reclusione per corruzione. La sentenza di condanna era stata emessa dal gip il 25 novembre 2021, poi diventata definitiva il 10 aprile 2022.

Bonci era stato arrestato nel 2019 dalla polizia con l'accusa di aver scambiato appalti con regali e lavori edili in casa sua L’articolata indagine di polizia giudiziaria aveva permesso alla Polizia di raccogliere moltissimo materiale probatorio consentendo l’emissione di cinque misure cautelari delle quali una in carcere a carico dello stesso Bonci e quattro nei confronti di altrettanti imprenditori indagati, sottoposti agli arresti domiciliari.

Il condannato, che attualmente si trovava in libertà, ieri mattina è stato raggiunto dai poliziotti a casa sua e portato nel carcere di Montacuto in esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà personale.