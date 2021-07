Bimbi giocano sul pedalò, il papà picchia l'anziano bagnino: denunciato

Calci e pugni al bagnino che aveva invitato i figli ad allontanarsi dal pedalò. L’aggressore è stato denunciato e risponderà dell’accusa di lesioni personali. Davanti ai carabinieri di Senigallia l’uomo, 45enne di origine straniera ma residente in città, ha ammesso di aver discusso con il bagnino 84enne, negando però l’aggressione fisica.

Secondo quanto ricostruito dai militari, ha invece colpito l’anziano provocandogli lesioni refertate dai medici con 30 giorni di prognosi. Da quanto emerso, il bagnino aveva notato i figli del 45enne giocare vicino al pedalò in spiaggia. I bimbi erano sotto lo sguardo della nonna, invitata dallo stesso 84enne a far allontanare i piccoli per motivi di sicurezza. Una richiesta che è stato però necessario ripetere più di una volta. La donna si è poi allontanata per lasciare spazio al 45enne che, intervenuto, avrebbe aggredito l’anziano prima verbalmente poi fisicamente.