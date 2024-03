Badante prosciuga il conto di una vedova milionaria. La denuncia dei parenti: «È stata raggirata»

ANCONA - Soldi in banca, polizze assicurative e diverse case di proprietà. Un tesoro milionario posseduto da una vedova di 95 anni che sarebbe stata raggirata dalla badante che l’accudiva e dal compagno di questa, con la complicità di un avvocato e di un funzionario di banca che fungeva da consulente finanziario di famiglia dell’anziana e di suo marito finché è stato in vita. Tra gennaio e novembre del 2020 la badante avrebbe prosciugato un conto da 500mila euro della vedova, si è fatta inserire nel testamento come unica beneficiaria delle polizze vita e delle abitazioni, almeno quattro, che la 95enne possiede tra la Riviera del Conero e il suo hinterland, e si è fatta donare il doppio appartamento in cui vive attualmente ad Ancona.

L’anziana è rimasta vedova a gennaio 2020, il marito era un facoltoso avvocato che ha lavorato per un ente pubblico e lei è una ex dirigente. Non avendo figli hanno accumulato proprietà immobiliari e soldi che la badante, assunta inizialmente per accudire il coniuge in ospedale e poi per occuparsi di lei per otto ore al giorno, avrebbe intercettato la ricchezza di cui la 95enne godeva e tramiti raggiri se ne sarebbe impossessata. I parenti dell’anziana, di sesto grado, figli di cugini, hanno sporto denuncia dopo aver percepito che il capitale della donna non era più in suo possesso. La guardia di finanza ha avviato una indagine, coordinata dal pm Rosario Lioniello, e adesso in quattro rischiano un processo per circonvenzione di incapace, in concorso e aggravata dalla elevata entità del patrimonio.

Sono la badante di 48 anni e il compagno di 59 anni, difesi dagli avvocati Federica Battistoni e Francesca Petruzzo, un funzionario di banca di 57 anni, difeso dagli avvocati Giulia Bongiorno (la senatrice) e Roberto Balacco, e un avvocato di 55 anni, difeso dall’avvocato Ennio Tomassoni, tutti anconetani. Ieri si è tenuta l’udienza preliminare davanti al giudice Alberto Pallucchini. La vedova, che ora ha un amministratore di sostegno, si è costituita parte civile con l’avvocato Fabrizio Naspi. L’udienza è stata rinviata per la discussione al 21 maggio. C’era anche un quinto indagato, un noto commercialista, ma nel frattempo è deceduto quindi la sua posizione è stata stralciata. Stando alle accuse la badante, aiutata dal suo compagno, prima avrebbe isolato la vedova dalla parentela, era anche il periodo del Covid, facendole credere che a nessuno importasse di lei. L’anziana sarebbe stata indotta anche a denunciare per molestia i parenti che la cercavano spesso, ma le denunce sono state poi tutte archiviare.

Dopo il lutto del marito la badante si è occupata della vedova. Aveva la disponibilità del suo bancomat con il quale avrebbe fatto prelievi giornalieri massimo di 2mila euro. Poi aveva la delega dei bonifici che effettuava in favore dei figli e del compagno. Dall’anziana si è fatta donare anche un assegno di 350mila euro. In poco tempo ha prosciugato il conto della vedova di 500mila euro. Dopo la denuncia dei parenti il gip del tribunale ha firmato un divieto di avvicinamento della badante all’anziana, allontanandola da casa. Il testamento, con una causa civile avviata dagli eredi, è stato revocato e le donazioni annullate. Sottoposta ad una perizia psichiatrica, con la formula dell’incidente probatorio, l’anziana è stata dichiarata infatti vulnerabile e fragile (ha anche un problema di vista che non le permette di vedere bene) seppur capace di intendere e di volere. La badante, sempre in una causa civile, è stata condannata a restituire anche il denaro speso, i 500mila euro (ancora non risarciti). Dal punto di vista delle difese, che rigettano le accuse, ben due medici avevano accertato, all’epoca dei fatti, la capacità di intendere e di volere della 95enne durante le pratiche di donazione e testamento. Per l’accusa il ruolo dell’avvocato e del funzionario di banca sarebbe stato quello di aver suggerito tempi e modi (il primo) per far acquisire il patrimonio alla badante e al suo compagno e non aver fatto scattare un sospetto (il secondo), visto i cospicui prelievi dal conto e la decisione di indicare una estranea come beneficiaria di polizze assicurative che superano il milione di euro.