«Baby gang? Fenomeno asfaltato, ad Ancona non esistono più»

ANCONA - «Avevamo aggregazioni giovanili disagiate, le cosiddette baby gang, ma il fenomeno ora non esiste più». Parole del questore di Ancona, Cesare Capocasa, che ha preso questo esempio per rimarcare come l'"esserci sempre e prima" adottato come mantra dalla polizia ad Ancona abbia dato i suoi frutti. «Rimane qualche episodio sporadico, la differenza è che noi non li abbiamo inseguiti ma prevenuti- continua il questore- abbiamo presidiato il territorio e se ci siamo noi non ci sono loro. Per un anno e mezzo siamo stati ogni sabato pomeriggio in piazza Cavour, piazza Roma, corso Garibaldi o alla Galleria Dorica. E' la dimostrazione che non puoi arrivare dopo, quando la minaccia o la rissa c'è già stata. Dopo, al massimo, puoi deunciare.Così abbiamo abolito, anzi, asfaltato questo fenomeno».

Ricordando che lo stesso modus operandi viene adottato per il contrasto alla criminailtà organizzata («Hanno risorse economiche importanti, dobbiamo arrivare prima») e nella gestione dei fenomeni potenzialmente critici per l'ordine pubblico, Capocasa ha poi elogiato il vicequestore Massimiliano Oliveri che, dal 1 luglio, lascerà la direzione del comparto interregionale della Scientifica per coordinare la polizia locale di Ancona. Succederà a Liliana Rovaldi. «Quando collega che ha dato molto lascia, soprattutto se è una persona che ha connotato la polizia in termini di efficacia e di rapporti umani, vorresti sempre andare in deroga. Olivieri ha avuto la possibilità di affrontare diverse palestre professionali. Si è arricchito viaggiando e passando attraverso diverse situazioni importanti». Dodici anni di incarico, dal 1 luglio una nuova vita. Nel corso del decennio, Oliveiri si è occupato di casi anche fuori Regione (Ancona è uno dei 14 centri di polizia scoentifica interregionali): dalla rapina a Lanciano dove fu tagliato il lobo dell'orecchio della moglie di un noto chirurgo al recente omicidio di Pesaro, passando per il delitto di Domenico Rigante a Pescara nel 2012.