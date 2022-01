Giovani sotto la lente, controlli straordinari della polizia

Nel pomeriggio e nella serata di ieri sono stati effettuati dei controlli straordinari del territorio da parte delle Volanti della Questura supportate da tre pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli e da un’unità dei Cinofili sempre della Questura. In particolare sono state monitorare le zone del Cardeto, di piazza Cavour, del Passetto, nonché la zona di Scosciacavalli.

Alla galleria dorica sono stati controllati 5 giovani, di cui 4 già conosciuti alle forze dell’ordine. Uno di loro è stato segnalato alla Divisione Polizia Anticrimine per l’eventuale applicazione di misure di prevenzione, visto che aveva parecchi precedenti tra cui per furto e spaccio di sostanze stupefacenti. All’1 di notte invece sono stati controllati in Piazza Cavour un gruppo di ragazzi stranieri. Tra di loro è stato identificato un 19enne cittadino della Costa d’avorio, risultato già conosciuto alle forze dell’ordine per furto aggravato, molestie, favoreggiamento, falsa attestazione sull’identità personale, privo del permesso di soggiorno. Il giovane è stato denunciato e risponderà di soggiorno illegale. In tutto sono state controllate 54 persone, di cui 15 con precedenti penali. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.