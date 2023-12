Babbo natale arriva in bicicletta, festa a Sappanico contro il degrado

ANCONA - È arrivato, vestito di rosso, barba bianca, in sella ad una bicicletta, per portare i doni ai bambini della frazione. Così Fabio Mecarelli, presidente dell’associazione Anti Degrado, sabato pomeriggio si è vestito da Babbo Natale portando un po’ di festa a Sappanico. Suonando una campanella ha pedalato fino al parcheggio, punto di ritrovo della consegna dei regali, tutti autofinanziati. Diverse le famiglie accorse con i propri figli per farsi una foto e ricevere il dono. Un modo per tenere sempre alta l’attenzione sulle frazioni. Dalle 16 alle 18 la frazione ha respirato aria di festa. Con Mecarelli anche Angelo Baggetta, figlio di Paolo, fondatore dell’associazione che è venuto a mancare di recente per una malattia. La riuscita della giornata è stata dedicata a lui. Per la Befana Mecarelli promette un’altra sorpresa.