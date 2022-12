Sorpresa, è arrivato Babbo Natale! Caramelle al semaforo per tutti

ANCONA - Caramelle e letterine della speranza. Le hanno donare e lette i Babbi Natale che questa mattina sono arrivati a Sappanico, come è ormai tradizione da qualche anno, per dire no al degrado. La frazione lamenta da Tempo poche attenzioni da parte del Comune. Dalle 11 a mezzogiorno Fabio Mecarelli e Paolo Baggetta hanno regalato caramelle ai bambini e ai passanti, al semaforo della strettoia. I più piccoli hanno portato letterine da appendere nell’albero della speranza che campeggia tra i ruderi.