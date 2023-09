Avvocato con la patente scaduta, la poliziotta lo multa: «Le faccio vedere io, ci vediamo in tribunale». Assolto

ANCONA – Il verbale della poliziotta, che lo aveva sorpreso a guidare con la patente scaduta da tre mesi, non lo aveva digerito ed era intenzionato ad avere giustizia. «Sono un avvocato penalista, le faccio vedere io, ci vediamo in tribunale». La frase pronunciata però, era stata interpretata male dall'agente del Commissariato di Osimo, che aveva denunciato il professionista per minacce a pubblico ufficiale. Il tribunale di Ancona oggi ha assolto con formula piena il legale, Gerardo Giorgione, 54 anni, di Benevento, dove ricopre anche la carica di consigliere comunale ed è vice coordinatore provinciale di Forza Italia. Per la giudice Antonella Passalacqua «il fatto non sussiste».

L'episodio era avvenuto il 30 luglio del 2018. Percorrendo la statale 16 l'auto dell'avvocato era stata fermata per un controllo dalla pattuglia di servizio. Con la poliziotta era sorto il battibecco. L'agente aveva proceduto a ritirare la patente a Giorgione verbalizzando la violazione. L'imputato quella mattina della multa doveva correre al carcere di Montacuto per assistere un cliente che la Dda di Napoli aveva arrestato nel capoluogo dorico. Lo stavano chiamando con insistenza al cellulare perché l'udienza di convalida doveva iniziare e non potevano attendere oltre. La difesa di Giorgione, rappresentata dall'avvocato Vincenzo Sguerra, ha sostenuto nell'arringa che quelle parole erano state dette in un momento di agitazione perché il suo assistito era preoccupato del ritardo che si stava accumulando per arrivare in carcere e fare il suo lavoro. «Le ha pronunciate dopo il verbale – ha detto il legale – con nessuna volontà di influenzare il decorso della violazione ma solo per intendere che si sarebbe opposto alla contestazione arrivando fino in tribunale. Non era una minaccia». In una udienza precedente Giorgione si era scusato con la poliziotta che aveva accettato le scuse stringendogli la mano.