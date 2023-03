I colpi di lama e poi il malore: arrestato l'uomo che ha accoltellato l'avvocatessa

FILOTTRANO - Ha fatto salire sul pianerottolo l'avvocatessa, sua amministratrice di sostegno. Poi, per motivi ancora tutti da chiarire, le ha sferrato almeno quattro coltellate. Il 60enne, responsabile della tragedia sfiorata ieri sera a Filottrano, è ora in stato di arresto. Anche la stessa dinamica è ancora al vaglio degli investigatori, ma secondo le prime ricostruzioni la donna aveva citofonato al suo assistito, che l'avrebbe invitata a salire al terzo piano della palazzina. Qui, per cause in via di accertamento da parte degli investigatori, le ha sferrato ferendola a schiena e collo. L'avvocatessa 35enne è riuscita a fuggire ed è stata portata all'ospedale di Jesi dallo stesso taxi sanitario che si stava recando dal 60 enne per accompagnarlo a una visita. Non risulta, fortunatamente, in pericolo di vita. I carabinieri hanno bloccato e disarmato il 60enne nella palazzina. Sul posto anche il 118, che lo ha portato in stato di forte agitazione al pronto soccorso. In serata, l'uomo è stato arrestato e portato in caserma. Oggi comparirà davanti al giudice.