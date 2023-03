Avvocatessa accoltellata, la solidarietà dell'ordine forense: «Istituzioni lasciano i ruoli alla nostra categoria»

ANCONA - «Esprimiamo grande solidarietà e siamo vicini alla collega avvocato protagonista suo malgrado del grave fatto di cronaca accaduto a Filottrano» Gianni Marasca, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona ha commentato quanto accaduto a Filottrano confermando la vicinanza di tutta la categoria alla collega. «L’episodio che ci auguriamo si risolva felicemente in primis per la salute della collega – ha aggiunto – ci dà l’occasione per rimarcare la solitudine con cui l’avvocato è spesso chiamato a svolgere importanti ruoli pubblici che potrebbero essere assolti dalle istituzioni territoriali assumendosi ruoli non propri con grande difficoltà e poco riconoscimento. Alla collega in ospedale verrà portata la solidarietà del Presidente dell’Ordine degli Avvocati e del Presidente del Tribunale».