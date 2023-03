Accoltellamento di Filottrano, il 60enne è accusato di tentato omicidio. Avvocatessa operata ad un polmone

ANCONA – E' stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio Doriano Trillini, il 60enne che ieri ha accoltellato l'amministratrice di sostegno, a Filottrano (Ancona), nella sua abitazione in via Cantalupo. Questa l'ipotesi di reato per la Procura, il fasciolo è sttao aperto dalla pm Serena Bizzarri. Alle 15 di oggi, in tribunale, si è tenuta l'udienza di convalida dell'arresto, davanti al gip Carlo Masini e al legale di Trillini, l'avvocato Arianna Catena. Trillini non era presente perché gravemente malato e l'ospedale ha inviato un certificato medico dove spiega l'assenza per motivi di salute. L'arrestato non ha potuto rendere interrogatorio di garanzia e lo farà appena le sue condizioni di salute glielo consentiranno. L'udienza di convalida si è comune tenuta per i tempi di legge e il giudice si è riservato sulla convalida e sulla misura cautelare. Anche il suo legale attende di conoscere meglio cosa sia accaduto all'interno dell'abitazione, quando l'amministratrice di sostegno, avvocato anche lei, di 34 anni, nativa di Macerata ma con studio ad Ancona, è entrata ricevendo poi i colpi con un coltello che l'uomo impugnava: due al collo, altri alla schiena. Trillini abita da solo nel casolare. Il suo legale dovrà reperire la documentazione che ricostruisce i motivi per cui l'uomo aveva un amministratore di sostegno. La 34enne rimasta ferita è ricoverata all'ospedale di Jesi, in Chirurgia, con un polmone perforato (è stata operata e ora ha un drenaggio). Ieri è stata operata d'urgenza. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Osimo.