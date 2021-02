Cinghiale a pochi metri dalla scuola: lo spavento dei genitori

Erano le 8,30 quando alcune persone hanno avvistato l'animale che si aggirava in via del Conero. Non è la prima volta questa settimana

Paura questa mattina nella zona di Pietralacroce. Erano da poco passate le 8.30 quando in via del Conero alcune persone hanno segnalato la presenza di un cinghiale che si aggirava da solo nei pressi di una pineta non lontana dall'Istituto comprensivo Augusto Scocchera. Subito è scattata la segnalazione alle forze dell'ordine, anche perché a quell'ora i bambini solitamente entrano a scuola e dunque i genitori preoccupati non hanno atteso un attimo di più prima di allertare la polizia municipale.



Già nei giorni scorsi il cucciolo di ungualato era stato avvistato in via del Conero mentre passeggiava sul marciapiede in direzione via Isonzo. I residenti della zona ipotizzano che si tratti di un esemplare cucciolo che si è allontanato dalla madre.