Simulano avances sessuali per distrarre e derubare i passanti: foglio di via per due donne

FABRIANO – Lo hanno avvicinato lungo un viale della città, simulando avances sessuali con l’intento di distrarlo e derubarlo, ma sono state colte sul fatto dagli agenti che le hanno identificate e per loro è scattato così un foglio di via quadriennale. L’episodio è avvenuto alcuni giorni fa a Fabriano, quando un 75enne che passeggiava lungo i viali dei giardini pubblici Regina Margherita è stato adescato da due donne abitanti a Roma. Prima con gentilezza e poi con avances esplicite, lo avevano convinto a fermarsi con loro in una panchina nelle vicinanze ed una volta seduti, una delle due aveva slacciato i bottoni della camicia dell’uomo, con lo scopo di verificare la presenza di una o più collane preziose, una mossa agevolata dalla sorpresa e dall’imbarazzo della vittima.

La coppia è stata però fermata dai poliziotti, che hanno fatto scattare la denuncia anche per il reato di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Successive indagini hanno inoltre permesso di scoprire che le due donne erano specializzate nel furto con destrezza commesso con la cosiddetta “tecnica dell’abbraccio” (ne abbiamo diffusamente parlato qui), come emerso da specifiche denunce all’Autorità Giudiziaria accumulate in varie parti d’Italia. Per questo motivo, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, il Questore Capocasa ha disposto l’emissione di un foglio di via: le due donne non potranno fare ritorno nella città di Fabriano per i prossimi 4 anni. Violare il provvedimento comporterà la reclusione da 6 a 18 mesi ed una multa fino a 10 mila euro.