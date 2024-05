Tamponamento lungo l'A14, disagi e code chilometriche: le info per chi proviene da Ancona

RAVENNA - Traffico in tilt sull'autostrada A14 a causa di un incidente che si è verificato poco dopo le 15 tra Faenza e Imola, in direzione Bologna. A scontrarsi all'altezza del km 53, in un tamponamento, sono stati due pezzi pesanti e tre auto. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della direzione terzo tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

Attualmente, sul luogo dell'evento, il traffico transita su una corsia. Agli utenti provenienti da Ancona e diretti verso Bologna, si consiglia di uscire a Faenza percorrere la SS9 via Emilia e rientrare in autostrada ad Imola. Agli utenti provenienti da Ravenna e diretti verso Bologna, si consiglia di uscire a Cotignola, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada ad Imola.