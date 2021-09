Auto in fiamme: intervengono i vigili del fuoco

L'automobile viaggia in autostrada quando prende fuoco all'improvviso. Per fortuna le persone a bordo riescono ad uscire in tempo e a salvarsi. Vigili del fuoco al lavoro questa mattina (26 settembre) sull' A14, tra i caselli di Ancona nord e sud, in direzione Pescara.

I vigili del fuoco di Ancona sono accorsi sul posto e hanno spento le fiamme, mettendo in sicurezza l'area. Non si segnalano persone coinvolte nell'incidente.