Autostrada A14, il casello di Ancona Nord chiuso per due notti

La comunicazione ufficiale di Autostrade per l'Italia. Prevista la chiusura del casello dell'A14 Ancona Nord per due notti di seguito. La chisura, in entrata e in uscita, è prevista tra le 22 e le 6 dei prossimi lunedì 6 e martedì 7 febbraio. Il provvedimento è necessario per permettere i lavori di sistemazione dell'illuminazione.