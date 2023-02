Nell'autorimessa c'è un deposito abusivo di veicoli abbandonati: «Violata la norma sui rifiuti», scatta il sequestro

FALCONARA - Autorimessa, ma anche deposito abusivo di veicoli abbandonati: denunciate tre persone. La scoperta è stata fatta dai carabinieri ed è partita da un normale controllo su un'autovettura e ha portato alla luce, dopo gli accertamenti del caso, a una vera e propria discarica composta da 45 autoveicoli in stato di degrado.

Tutto è partito a gennao durante il controllo di routine, da parte del Norm, su un'Audi A4. L'utilizzatore non coincideva con il proprietario, ma quest'ultimo risultava intestatario di diversi veicoli e, sopratuttto, aveva portato a termine un numero spropositato di compravendite di veicoli. Troppe, in relazione al reddito dichiarato. L'uomo, rumeno, titolare dell'autorimessa a Falconara, custodiva nella struttura 45 veicoli (40 motocicli) in stato di abbandono e degrado ed è stato accusato di gestione di rifiuti non autorizzata in concorso. E' stato denunciato insieme a due dipendenti di 27 anni, anch'egli rumeno, e 51 anni (anconetano). L’area è stata sottoposta a sequestro preventivo in modo da consentire le ulteriori verifiche con la collaborazione dell’Arpam.