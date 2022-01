Ruba le autoradio, colto sul fatto il ladro seriale: arrestato un 51enne

Beccato dai poliziotti di prossimità in piazza D'Armi con due autoradio rubate. L'uomo, italiano di 51 anni, si trovava vicino ad alcune auto in sosta da lui stesso danneggiate. Così è stato sottoposto a perquisizione personale e all'auto che utilizzava solitamente ed è stato trovato in possesso di una pinza trincia cavi in acciaio e di due autoradio. I dispositivi erano stati da poco rimossi dalle automobili lì vicine poi riconosciute dai legittimi proprietari, che intanto erano arrivati sul posto. Colto in flagranza di reato è stato arrestato per furto aggravato.

L'arresto nei suoi confronti è stato convalidato in tribunale ed è stata disposta dal giudice la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.