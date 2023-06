Omicidio di Fabriano, l’autopsia: Baldoni non è morto per una caduta accidentale

ANCONA - Sarebbe morto tra le 10 e le 12 di sabato Fausto Baldoni e non per una caduta accidentale. Le lesioni riscontrate sul corpo non sarebbero compatibili visto che aveva colpi subiti soprattutto al volto. Il 63enne, agente di commercio, deceduto in casa sabato scorso, in via Castelli, sarebbe dunque stato ucciso. Emerge dalla relazione preliminare dell'autopsia che si è svolta ieri mattina all’ospedale di Fabriano ed eseguita dal medico legale Mauro Pesaresi. La documentazione è stata già depositata in procura. Il cuore di Baldoni si è fermato almeno otto o dieci ore prima che il corpo fosse rinvenuto in casa dai vigili del fuoco, attorno alle 20.

Gli elementi fino a qui raccolti avvalorano la tesi iniziale sostenuta dagli investigatori, quella che ad uccidere l’uomo sia stata Alessandra Galea, 49 anni, sua coinquilina in casa. La donna abitava nell’appartamento con Fausto da due anni ma erano solo amici, non avevano una relazione sentimentale. Lei nega di averlo ucciso, alla gip Sonia Piermartini che ieri l’ha interrogata ha detto di essersi solo difesa da un approccio sessuale, non l’ha colpito, non ha avuto contezza che era morto o ferito quando ha lasciato l’abitazione per andare a trovare i figli. Galea è in carcere a Pesaro con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla coabitazione. La salma di Baldoni non è stata ancora liberata per far fissare il funerale ai familiari.