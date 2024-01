Smontano un autocarro in mezzo alla strada, arrivano i carabinieri. Scattano sequestri e denunce

FALCONARA - I carabinieri nelle scorse ore hanno denunciato due cittadini di 55 anni circa e di 48 anni circa, entrambi residenti a Falconara, per la violazione del Testo Unico sull'Ambiente e per falsità su certificazione esibita ad un pubblico ufficiale.

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, nel transitare in una zona periferica della città, hanno sorpreso i due uomini intenti a smontare i pezzi di un autocarro in strada.

Un comportamento che ha insospettito i carabinieri. Dalle successive verifiche è emerso che entrambi, senza alcuna autorizzazione, erano intenti a smontare i pezzi del veicolo, finalizzato alla sua rottamazione, al di fuori delle regole previste dalla normativa di settore. Gli stessi, al fine di eludere il controllo e di risalire al veicolo, hanno mostrato ai militari la targa di un altro autocarro, estraneo al controllo. I due falconaresi hanno pensato che l'attenzione dei carabinieri si sarebbe concentrata sul codice della strada, trascurando la legge sull'ambiente che nel frattempo era stata violata. L'autocarro e la targa esibita sono stati sottoposti a sequestro penale.