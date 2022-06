Sta viaggiando in autobus, perde l'equilibrio e cade: poi scivola per metri

ANCONA - Stava viaggiando a bordo di un autobus quando, all'altezza di via Santa Margherita, è improvvisamente caduta scivolando per metri all'interno del mezzo. E' successo questa mattina ad Ancona.

Gli altri passeggeri hanno subito allertato il 118. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno soccorsa e poi trasportata all'ospedale regionale di Torrette per un trauma toracico. La donna, 70 anni, sta bene e non è in pericolo di vita.